WoW: Classic öffnet Raid Blackwing Lair

Blizzard veröffentlichte diese Woche weitere Inhalte für World of Warcraft: Classic, denn seit kurzem dürfen sich Spieler in den Blackwing-Lair-Raid wagen. Um darauf zuzugreifen, müsst ihr in einer Gruppe mit Spielern der Stufe 60 zum Blockrock Mountain gehen. Im Inneren werdet ihr auf mehrere Feinde, darunter acht Bosse, stoßen, die einige wünschenswerte Belohnungen bereithalten, falls ihr sie besiegen könnt. Weitere Details zu Blackwing Lair und den neuen Updates findet ihr bei Blizzard.

