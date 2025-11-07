Worlds 2025: Wo und wann kann man das Grand Final sehen?

HQ

Dieses Wochenende wird ein weiteres großes Wochenende für E-Sport-Fans, denn nicht nur zum Abschluss der IEM Chengdu wird einer der letzten Counter-Strike 2 Sieger des Jahres gekrönt, sondern auch die Saison 2025 League of Legends zu Ende gehen, wenn das große Finale von Worlds stattfindet.

Dies wird ein Monsterspiel, in dem zwei der besten Teams der koreanischen Division gegeneinander antreten, wobei eines versucht, sich an der Spitze des Berggipfels zu etablieren, und ein anderes versucht, sich auf eine Weise in der Geschichte zu verankern, die für jeden anderen unerreichbar werden könnte.

KT Rolster wird versuchen, zum ersten Mal Weltmeister zu werden, während T1 versuchen wird, seine dritte Trophäe in ebenso vielen Jahren zu gewinnen, eine Leistung, die als Triplepeat bezeichnet wird. Es wird das vierte Jahr in Folge sein, dass T1 in einem Worlds Finale steht, und bald werden wir wissen, ob sie das Zeug dazu haben, erneut zum Sieger gekrönt zu werden.

Wo kann man das Finale der Weltmeisterschaft sehen?

Das Finale Worlds wird auf den YouTube- und Twitch-Kanälen Riot Games oder League of Legends Esports übertragen.

Wann findet das Finale der Weltmeisterschaft statt?

Das Finale beginnt um 7:00 Uhr GMT/8:00 Uhr MESZ und wird ein Best-of-Five-Match sein, was bedeutet, dass es etwa fünf Stunden dauern könnte, wenn es über die volle Distanz geht.

Werden Sie vor diesem Hintergrund einschalten und wen sehen Sie als Favoriten auf den Sieg?