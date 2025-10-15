Worlds 2025: T1 besiegt Invictus Gaming und löst Ticket für das Main Event

HQ

Die wichtigsten World Championship Events für das Premier League of Legends Turnier 2025 sind jetzt im Gange. Die Play-In -Phase wurde kürzlich ausgetragen und der aktuelle Titelverteidiger T1 musste Invictus Gaming überwinden, um überhaupt das Recht zu haben, an den Hauptaktivitäten teilzunehmen. Für diejenigen, die neugierig sind, ob T1 Geschichte schreiben und den Threepeat erreichen kann, war dies natürlich ein großes Spiel und eines, bei dem T1 nur wenige Risiken einging.

Nach einem 3:1-Sieg sicherte sich T1 seinen Platz im Hauptspiel der Worlds. Jetzt wird die Herausforderung darin bestehen, als eines der am schlechtesten gesetzten Teams des Turniers weiterhin den Widrigkeiten zu trotzen und weiterhin Ergebnisse zu erzielen, um im Idealfall in den Playoffs der K.o.-Phase zu erscheinen. Es wird nicht einfach, denn das Team muss sich zuerst gegen das topgesetzte Team der LTA, FlyQuest, durchsetzen und sich dann auch in der Schweizer Etappe mit vier anderen Konkurrenten auseinandersetzen.

Apropos Schweizer Phase: Wer sich für die verrückte Auslosung dieser Turnierphase interessiert, findet sie weiter unten.