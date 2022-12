World of Warcraft erhält eine neue Handelsposten-Funktion, die dich mit kosmetischen Gegenständen belohnt

HQ

Obwohl World of Warcraft vor mehr als 18 Jahren veröffentlicht wurde, ist es immer noch gut und vor ein paar Wochen hatten Spieler des beliebten MMORPGs die Chance, ein neues Reich namens Dragon Isles in der neuesten Erweiterung World of Warcraft: Dragonflight zu erkunden.

Jetzt hat Blizzard dem Spiel ein neues Feature namens Trading Post hinzugefügt.

Der Handelsposten befindet sich in den Hauptstädten Sturmwind und Orgrimmar und ermöglicht es dir, neue kosmetische Gegenstände wie Transmogs, Haustiere und Reittiere zu erhalten. Die Artikel werden jeden Monat rotiert.

Interessanterweise schreibt Blizzard, dass der Handelsposten "nicht durch den aktuellen Spielinhalt eingeschränkt ist", so dass Sie auch kosmetische Gegenstände erwarten können, die zuvor im Spiel verfügbar waren, aber inzwischen entfernt wurden.

Um die Artikel zu erhalten, müssen Sie Trader's Tender verwenden. Die neue Spielwährung kann durch das Erreichen monatlicher Ziele im sogenannten Trader's Log oder durch einen einfachen Besuch des Handelspostens einmal im Monat gewonnen werden.

Sie können alles über das neue Feature in einem neuen Blogbeitrag auf der offiziellen Website des Spiels lesen.