Wonder Boy Universe: Asha in Monster World stellt uns vor Fragen

Fans klassischer Sega-Spiele wundern sich seit kurzem über einen unerwarteten Namen, der auf der offiziellen Webseite der GDC 2020 aufgetaucht ist. Die Entwicklerkonferenz listet unter den teilnehmenden Studios etwas namens "Wonder Boy Universe: Asha in Monster World" auf, was nicht so recht zu den anderen Namen passen will (jedenfalls kennen wir kein Unternehmen, das sich so nennt). Die Veranstalter verraten lediglich, dass Studio Artdink, das sind die Entwickler des PC-Klassikers A-Train, sowie Mech-Videospielen im Comic-Stil à la Gundam oder Macross, hinter der Aktion stecken.

Asha ist übrigens die Hauptfigur in Monster World IV, dem 1994 von Sega veröffentlichten 2D-Adventure. Man könnte also denken, dass dies der Name einer überarbeiteten Version eben jenes Spiels sein könnte (das kürzlich beim Start der Mega Drive Mini erneut erschien). Vielleicht ist es auch ein neuer Titel, falls die Entwickler wieder aktiv werden wollen, oder hinter dieser Angelegenheit verbirgt sich lediglich eine Präsentation, die sich noch einmal mit dem Universum von Wonder Boy beschäftigt - wir wissen es nicht.

Die GDC 2020 wurde vom Coronavirus schwer getroffen, da große Namen wie Sony Playstation und Electronic Arts kürzlich aus dem Event ausschieden (Microsoft und Epic Games haben sich ebenfalls verabschiedet), um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter nicht zu gefährden. Das Event findet zwischen dem 16. und 20. März in San Francisco statt.