Wolcen Studio enthüllt Project Pantheon

Wolcen Studio, bekannt für sein erfolgreiches Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem, kehrt mit seinem neuen Projekt Project Pantheon ins Gaming-Rampenlicht zurück. Das Spiel, das auf Steam als ExtrAction-RPG bezeichnet wird, bringt eine frische Wendung in das Genre und kombiniert ein Extraktions-Gameplay mit hohen Einsätzen mit klassischen Hack-and-Slash-Mechaniken. Neben der Enthüllung veröffentlichte das Studio einen Teaser, der einen Blick auf die Welt des Spiels gewährt. In einer düsteren Fantasy-Welt treten die Spieler in PvPvE-Kämpfen gegen gewaltige Feinde an, während sie versuchen, wertvolle Beute zu sichern. Aber hier ist der Haken: Wenn Sie es nicht schaffen, zu extrahieren, verlieren Sie alles. Das Spiel verspricht ein aufregendes, geerdetes Erlebnis, das an Escape from Tarkov erinnert, aber mit dem charakteristischen Flair im Diablo-Stil. Obwohl es noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt, wissen wir, dass Project Pantheon kostenlos spielbar sein wird.

Glaubst du, dass Project Pantheon das nächste große Ding in Action-RPGs werden könnte?