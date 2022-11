Wo und wann ihr euch den Dead Island 2 Showcase am 6. Dezember ansehen könnt

HQ

Letzte Woche hatten wir die traurige Nachricht, dass Dead Island 2 seine Veröffentlichung erneut auf April 2023 verschieben musste. "Nur 12 Wochen", wie die offizielle Ankündigung zugab, aber es weckte Erinnerungen an viele seiner gewundenen Entwicklung, die sich seit mehr als zehn Jahren hinzieht. Aber sowohl Dambuster Studios als auch Publisher THQ Nordic sind bestrebt, alle Zweifel der Fans zu zerstreuen und kündigten auch an, dass es am 6. Dezember eine spezielle Sendung geben wird, die dem Titel gewidmet ist, und jetzt haben wir die genaue Zeit und den Ort, um es zu sehen.

Es wird am 6. Dezember um 21:00 Uhr MEZ stattfinden, und sie versprechen, dass es ein Abend voller "Action, Gore und Zombies" wird. Sie können es live auf Youtube verfolgen, hier.

In der Zwischenzeit ist hier der neueste Gameplay-Trailer unten.

Möchten Sie mehr über Dead Island 2 erfahren?