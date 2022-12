Wo Long: Fallen Dynasty zeigt jede Menge Action

HQ

Wir wussten bereits, dass Wo Long: Fallen Dynasty mit epischen Kämpfen gegen Monster und Menschen vollgestopft sein würde, aber wir sind immer noch sehr beeindruckt von diesem neuesten Trailer von Team Ninja und Koei Tecmo. Hier konzentrieren sie sich auf die Action-Teile des Spiels, und sagen wir einfach, dass es eine Menge davon zu geben scheint, und dass es wirklich gut aussieht.

Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März für PC, PLaystation 4/5, Xbox One und Xbox Series S/X. Schauen Sie sich das Video unten an.