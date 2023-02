Wo Long: Fallen Dynasty unterstützt kostenlose Upgrades und Xbox Play Anywhere

HQ

Team Ninja und Koei Tecmo haben die offizielle FAQ zu Wo Long: Fallen Dynasty aktualisiert und viele praktische Informationen hinzugefügt. Unter anderem erfahren wir, dass es eine maximale Auflösung von 4K und eine Zielbildrate von 60 Bildern pro Sekunde hat.

Sie werden wahrscheinlich nicht beides bekommen, und es wird einen Auflösungsmodus (priorisiert hohe Auflösung) und einen Performance-Modus (priorisiert hohe Bildrate) zur Auswahl geben. Außerdem kannst du ohne zusätzliche Kosten ein Upgrade von der PlayStation 4-Version auf PlayStation 5 durchführen.

Wenn Sie Xbox spielen, ist es noch besser, da Smart Delivery und Xbox Play Anywhere unterstützt werden. Dies bedeutet, dass Sie die beste Version automatisch und ohne zusätzliche Kosten erhalten und sich mit der digitalen Version des Spiels frei zwischen Xbox One, Xbox Series S / X und PC bewegen können (physisch nur zwischen den beiden Xbox-Formaten).

Was Cross-Saves angeht, ist es nur innerhalb derselben Hardware-Familie verfügbar, und Speicherdateien können manuell zwischen PlayStation verschoben werden, während dies für Xbox automatisch geschieht. Die FAQ erklärt:

"Für die PlayStation 5- oder PlayStation 4-Version können die Daten übernommen werden, indem Sie Titelmenü > SYSTEM > Cross-Save verwalten auswählen. Für die Xbox Series X|S-, Xbox One- und Microsoft Store-Versionen wird es automatisch mit der Cloud synchronisiert. Cross-Save zwischen verschiedenen Hardwareherstellern wird nicht unterstützt."

Schließlich wird auch erklärt, dass Steam Deck leider nicht unterstützt wird (zumindest nicht beim Start).

Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März für PC, PlayStation 4/5, Xbox One und Xbox Series S/X. Es ist auch im Game Pass am ersten Tag enthalten.