Wo Long: Fallen Dynasty startet im März

Team Ninja hat ein Datum festgelegt, wann sein kommendes Action-RPG Wo Long: Fallen Dynasty erscheinen wird. Wie in einem Tweet angekündigt, wird der Titel am 3. März 2023 auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen (sowie Game Pass am ersten Tag) erscheinen.

Dieses Spiel dreht sich um die Geschichte eines Milizsoldaten, der in einer dunklen Fantasy-Version der Ära der Drei Reiche in China ums Überleben kämpft. Die Welt soll von Bestien und Dämonen verwüstet werden und steht kurz vor dem Zusammenbruch, und es liegt am Spieler, seine Schwertkampffähigkeiten und Kampfkunstbewegungen einzusetzen, um den Gefahren dieser übernatürlichen Kreaturen auszuweichen und sie zu überwinden.

Um einen weiteren Blick auf das Spiel zu werfen, könnt ihr euch unten einen Trailer ansehen, und ihr könnt auch unser aktuelles Interview mit den Produzenten Fumihiko Yasuda und Masaaki Yamagiwa finden, einem Duo, das wir im Sommer auf der Gamescom getroffen haben.

