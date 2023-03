HQ

Es gab im Laufe der Jahre ein paar Spiele, die für mich sehr schwer zu überprüfen waren. Ihre Meinungen auf eine mickrige Zahl zu reduzieren, ist nicht immer die einfachste Sache, und es wird nicht einfacher, wenn die Komponenten in einem Produkt so stark in der Qualität schwanken und einen insgesamt bis zu einem verstreuten Eindruck erzeugen können. Ich erinnere mich an Spiritfarer aus dem Jahr 2020 als ein solches Beispiel, bei dem ich das Konzept, die Welt und die Musik absolut liebte, mich aber gleichzeitig damit begnügen musste, das Spiel mit "nur" 8/10 zu versehen, da die verlängerte Spielbarkeit das Ganze eines ansonsten meisterhaften Abenteuers ruinierte. Der Grund, warum ich euch das erzähle, ist, dass Wo Long: Fallen Dynasty, das neue Action-Adventure von Team Ninja, ähnlich schwer zu bewerten ist. Die Entwickler hinter diesem chinesischen Fantasy-Drama mischen viele interessante Elemente, die einem ansonsten überfüllten Gaming-Genre Leben einhauchen, mit extrem schlechter Technik und minderwertigem Storytelling, und leider sinken diese herausragenden Nuggets auf frustrierende Weise zu Boden, wenn sie sich mit dem völlig mittelmäßigen Ganzen vermischen.

Nachdem ich etwa 90 Minuten mit Wo Long: Fallen Dynasty verbracht hatte, war ich überhaupt nicht beeindruckt von dem, was ich sah und erlebte. Die Grafik war geradezu hässlich, die Welt fühlte sich leblos an und das Kampfsystem erinnerte am meisten an eine minderwertige Version von Sekiro: Shadows Die Twice, wo mich scheinbar seltsame Ergänzungen so oft am Kopf kratzen ließen, wie ich auf dem anfänglich hohen Schwierigkeitsgrad fluchte. Tatsächlich hat es nicht geholfen, dass ich am ersten echten Boss des Spiels hängen geblieben bin, und wenn ich nicht mehr spielen müsste, um diese Rezension zu schreiben, bin ich mir nicht sicher, ob ich weiterhin auf diese scheinbar langweilige und hartnäckige Granitwand eingeschlagen hätte, die mir im Weg stand. Als der Boss jedoch schließlich zu meinem Schwert fiel und ich spürte, wie die Süße des Sieges meine Seele in wahrem Dark Souls-Geist überflutete, gebe ich zu, dass es viel schwieriger wurde, den Controller niederzulegen. Denn Wo Long: Fallen Dynasty leidet unter vielen Schönheitsfehlern, wie gesagt, aber was in dem lohnenden Gameplay und dem auffälligen Fortschrittssystem steckt, ist immer noch gut genug, um dich immer wieder für mehr zurückkommen zu lassen.

Im Wesentlichen könnte Wo Long als Souls-ähnliches Abenteuer bezeichnet werden, aber im Gegensatz zu FromSoftwares meisterhafter Kreation neigt es sich viel mehr zu klassischen Actionspielen, bei denen Geschwindigkeit und Agilität am wichtigsten sind, und die Form, die es in seinem Rezept verwendet, ist auch viel nachsichtiger als der kochende Kessel, in dem Miyazakis unwirtliche Albtraumwelten gekocht werden. Ja, ich weiß, dass ich mir jetzt ein wenig widerspreche, nachdem ich bereits zugegeben habe, dass ich Wo Long: Fallen Dynasty anfangs schwierig fand, aber bei dieser Herausforderung geht es hauptsächlich darum, die verschiedenen Systeme zu lernen und dann zu erkennen, wann man offensiv sein kann oder wann man in seiner Herangehensweise kalkulierter sein muss. Tatsächlich ist der Großteil der Inhalte von Wo Long nicht besonders schwierig, und Sie werden nicht auf die gleiche Weise auf die gleiche Weise auf die Probe gestellt wie im oben genannten Sekiro- oder Playstation 4-Klassiker Bloodborne.

Es gibt jedoch Zeiten, in denen Team Ninja Sie zwingt, zweimal nachzudenken, um erfolgreich zu sein, und diese Gelegenheiten kommen meistens in Form von Bosse, bei denen Sie nicht einfach den Angriffsknopf drücken können, um siegreich zu sein. Der erste Boss war zum Beispiel eine Lektion im Parieren eingehender Angriffe, und da dies ein so grundlegender Teil der Spielbarkeit von Wo Long ist, kann ich verstehen, warum sie sich entschieden haben, diese Geschwindigkeitsschwelle direkt nach der Startbox zu platzieren. Natürlich sind nicht alle Bosse gleich schwer zu meistern, aber diejenigen, die die besten sind, sind wahrscheinlich diejenigen, die mehr von dir als Spieler verlangen. Ein anderes Beispiel dafür war ein Reiter, der mich nicht nur zwang, vorwärts stoßende Speerspitzen zu parieren, sondern er lehrte mich auch, wie man Magie benutzt, um seine Feuerfähigkeiten mit gekühltem Eis zu ersticken, und als ich diesen Gegner fällte, war die Freude wieder monumental.

Wenn sich diese Systeme synchronisieren, ist Wo Long ein unglaublich lohnendes Abenteuer, das dich herausfordert und deine Reflexe trainiert, aber leider ist nicht alles, was es bietet, so brillant. Apropos Chefs, es gibt ein paar, die wirklich lausig sind. Ein Beispiel dafür war ein großes Monster, das man buchstäblich stehen und auf die Beine schlagen konnte, bis es fiel. Sicher, es würde in die Luft springen und gelegentlich auf den Boden knallen (mit der bei weitem steifsten Animation der Welt, sollte hinzugefügt werden), aber das erforderte nur, dass Sie sich leicht duckten, bevor es wieder zu seinen Füßen stampfte. In der Verteidigung des Feindes gab es tatsächlich eine zweite Phase der Schlacht, aber diese bestand hauptsächlich darin, die Beine gegen den Bauch als Ziel für Ihre Schwerthiebe zu tauschen, bevor Sie einen sogenannten "Fatal Strike" durchführten, der das Biest auf einen Schlag eliminierte. Ich habe kein Problem damit, von Zeit zu Zeit schwierige Kämpfe mit einfacheren Staubwedeln zu vermischen, aber dies war wirklich nur ein seltsamer Kampf, der vorbei war, bevor er überhaupt begonnen hatte, und leider war dies nicht der einzige der schlimmsten Art, der ich auf meiner Reise zum Abspann ausgesetzt war.

Wo Wo Long: Fallen Dynasty jedoch am besten ist, ist in den Entscheidungen, die Sie als Spieler haben. Es gibt nämlich mehrere verschiedene Waffenklassen, die Sie verwenden können, und diese Waffen können dann verschiedene Arten von Spezialangriffen und Attributen haben. Sie sind jedoch nicht an diese Add-ons gebunden und können Ihre Anhänge fast jederzeit anpassen, um entweder mehr Schaden anzurichten, mehr Leben zu bieten oder elementare Vorteile zu bieten. Das Gleiche gilt für Ihre Rüstung, und da Sie später im Spiel viele verschiedene Elemente steuern können, wie Sie Ihren Charakter aufbauen, gibt es viele Möglichkeiten, zu entscheiden, wie Sie spielen möchten. Die Tatsache, dass man auch zwei Waffen gleichzeitig ausrüsten kann (plus eine Fernkampfwaffe), macht die Sache natürlich nicht schlimmer, und die Tatsache, dass man zusätzlich bestimmte Phalanx-Fähigkeiten nutzen kann, während man ihre Ästhetik ändert, ist ein wahr gewordener Traum für diejenigen, die in der Lage sein wollen, auf eine bestimmte Weise auszusehen, ohne auf Stat-Perks zu verzichten.

Ein weiterer positiver Aspekt ist das Leveldesign und die Vielfalt der verschiedenen Umgebungen. Team Ninja hat schon früher gezeigt, wie großartig sie sein können, wenn es darum geht, Level in Spielen wie Nioh 2 herzustellen, und obwohl es im Fall von Wo Long: Fallen Dynasty vielleicht nicht bis zu diesen Levels reicht, bietet es schöne Schlachtfelder, die es Freude macht, sie zu erkunden. In der Tat werden Sie alles besuchen, von chinesischen Tempeln bis hin zu verlassenen Häfen und schneebedeckten Bergen, und ich liebe es besonders, wie eine Karte in einem Monstergefängnis beginnen und sich dann zu einer Infiltrationsmission in einem großen Herrenhaus entwickeln kann.

Insbesondere die Erkundung ist übrigens eine Schlüsselkomponente dafür, wie Sie die Herausforderungen angehen, die Ihnen in den Weg gestellt werden. Denn während dein sogenanntes Level bestimmt, wie stark dein Charakter ist, geht es auch darum, deine Position im Feld zu stärken. Jedes Level hat mehrere verschiedene Positionen, die gefunden und erobert werden müssen, und diese werden dann verwendet, um die Kraftverhältnisse zwischen Ihnen und Ihren Kämpfern auszugleichen. Auf diese Weise profitieren Sie davon, jeden Winkel und jede Ritze zu kartieren, anstatt so schnell wie möglich beim Chef zu stürmen. Zuerst gebe ich zu, dass sich das System um seiner selbst willen etwas klumpig anfühlte, aber im Laufe der Zeit habe ich es sehr zu schätzen gelernt, da es sowohl einen als Spieler zum Erkunden ermutigt, als auch die Tatsache, dass man sich selbst in der Endphase des Spiels verletzlich fühlen kann, wenn man vor einem Schlachtfeld steht, das man noch nicht erobert hat.

Sie müssen diese unwirtlichen Gebiete auch nicht alleine erobern, zumindest nicht, wenn Sie nicht wollen. Tatsächlich bietet Wo Long: Fallen Dynasty die Möglichkeit, mit einem Freund zu spielen, und obwohl wir dies nicht selbst testen konnten, schätze ich die Gelegenheit, Samurai mit einem Freund zu spielen. Für diejenigen, die es vorziehen, alleine zu spielen, kannst du auch bis zu zwei NPC-Verbündete pro Level beschwören, und diese Verbündeten können ihr Vertrauen in deinen Charakter erhöhen, indem sie oft zusammen kämpfen, und wenn du eine gewisse Bindung zueinander erreichst, wirst du mit ihrer eigenen Ausrüstung belohnt. Es ist eine clevere Art, einen Begleiter für die Fahrt mitzubringen, und obwohl sie selten von großem Nutzen sind, sobald der Nahkampf zuschlägt, können sie zumindest helfen, als Lockvögel oder Ziele zu fungieren, wenn es heiß wird.

Es gibt eine Menge an Wo Long, die es wert ist, entdeckt und lieben zu lernen, aber leider sind wir jetzt zu dem Teil der Rezension gekommen, in dem Negativität herrscht. Diese chinesische Dynastie sieht aus technischer Sicht sicherlich nicht gut aus, und manchmal habe ich mich gefragt, ob ich auf eine alte Version von vor Jahren gestoßen bin. Die Grafik ist bestenfalls akzeptabel und in den schlimmsten Momenten geradezu lausig, und wenn auch schäbige Lichteffekte und Störungen zum Mix hinzugefügt werden, ist es schwer, all die Fehler zu ignorieren, die dieses Action-Abenteuer aufpeppen. Viele der Texturen sehen zum Beispiel aus Spielen von vor zehn Jahren stammen, und wenn ähnliche Titel wie Mortal Shell (2020), Sekiro: Shadows Die Twice (2019) und Dark Souls III (2016) alle deutlich besser aussehen als die neuesten Bemühungen von Team Ninja, ist es an der Zeit, ernsthaft zu kritisieren. Der größte Konkurrent FromSoftware ist vielleicht auch nicht der König der Grafik, aber sie kommen dank brillantem Design mit viel davon. Wenn jedoch selbst Bloodborne von 2015 grafisch besser aussieht als Wo Long, muss die sprichwörtliche Axt herauskommen und die Produktion in Stücke hacken.

Sicher, Wo Long Fallen Dynasty hat ein ziemlich gutes Design, auf das man sich stützen kann, aber es ist bei weitem nicht genug, wenn man die technischen Fehler bedenkt, mit denen es durchkommt. Übrigens habe ich auf Xbox Series X gespielt, und es ist möglich, dass das Spiel auf anderen Formaten besser aussieht und dass ein Patch in Zukunft einige Probleme beheben könnte. Wenn wir uns jedoch ansehen, wie es hier und jetzt abschneidet, ist es alles andere als ein akzeptables Ergebnis für ein Vollpreisspiel im Jahr 2023.

Abgesehen von den rein visuellen Aspekten gibt es, wie gesagt, einige Bugs sowie fehlgeschlagene Bildaktualisierungen und Verzögerungen, obwohl ich mich entschieden habe, im sogenannten "Performance-Modus" zu spielen. Tatsächlich ist jede Zwischensequenz, die ich gesehen habe, auf die eine oder andere Weise gehackt, und das gleiche stotternde Gefühl (Mikrostottern) dringt gelegentlich in das Gameplay ein, wo alles für einige Zeit einfriert, bevor der Spielcode aufholt. Es ist nicht etwas, das das Spiel völlig unspielbar macht, aber es ist klar, dass die Technologie nicht so optimiert ist, wie sie sollte. Auch einmal war es so schlimm, dass das gesamte Bild einfror und sich weigerte, zurückzukommen. Während ich den Bosskampf, in den ich mich begab, noch über die Lautsprecher hören konnte, hatte sich das Bild gesperrt und mich gezwungen, das Spiel über das Startmenü herunterzufahren und neu zu starten.

Es sollte auch gesagt werden, dass die Geschichte in Wo Long nicht die beste in Bezug auf Präsentation und Erzählstil ist. Während ich selten so weit gehen möchte, zu sagen, dass die Dinge lächerlich sind, sah ich während der oben genannten Zwischensequenzen mehrmals entweder wie eine Vogelscheuche aus oder lachte über die Absurdität, die sich auf dem Bildschirm entfaltete. In der Tat helfen die emotionslosen Synchronsprecher hier nicht, da sie jede Zeile mit der Gelassenheit eines frisch graduierten und expositionslastigen Laienschauspielers liefern, oder alternativ übertreiben sie Szenen, um Emotionen nach Hause zu bringen, die nicht da sind. Dass das Drehbuch dann meist aus kryptischen Einzeilern und bedeutungslosem Gerede von Ehre, Freunden und Bösem besteht, macht es nicht einfacher, die Handlung ernst zu nehmen, und wenn die Interaktionen zwischen den verschiedenen Charakteren dann so glaubwürdig sind wie Richard Nixon während des Watergate-Skandals, wäre es wahrscheinlich am besten gewesen, die ganze Geschichte von Anfang bis Ende zu wiederholen. Übrigens fühlt es sich so an, als wüssten die Entwickler selten, wie sie die Geschichte vorantreiben sollen, was zu einem extrem seltsamen Schnitt zwischen den vielen verschiedenen Sequenzen führt. Manchmal war es so schlimm, dass es schwer war, das Gefühl loszuwerden, dass die Leute, die Regie führen, keine Ahnung hatten, was sie getan haben, und es ist offensichtlich, dass sie nicht wissen, wie sie die Handlungen am besten entfalten können, um Fluss, Intrigen und Spannung zu erzeugen.

Letztendlich ist Wo Long: Fallen Dynasty jedoch ein unglaublich schwer zu überprüfendes und zu bewertendes Spiel; qualitativ mischt es sich stark zwischen Hoch und Tief, und das Ganze kann nicht als etwas anderes als extrem zerstreut von Anfang bis Ende beschrieben werden. Tatsächlich möchte ein Teil von mir dieses Ninja Gaiden-artige Dark Souls-artige Abenteuer empfehlen, weil ich sein Konzept, seine Spielbarkeit und seine Auswahl interessant genug finde, um Fuß zu fassen, egal ob Sie ein alter Genre-Veteran oder ein Spieler sind, der die Titel von FromSoftware als zu schwierig und starr empfindet. Auf der anderen Seite ist es extrem schwierig, etwas zu empfehlen, das unter so vielen Fehlern leidet, wie das neue Actionspiel von Team Ninja enthält, und wenn die Komponenten so unterschiedlich sind wie hier, habe ich das Gefühl, dass es nichts zu tun gibt, als sich irgendwo in der Mitte zwischen dem, was gut und was schlecht ist, niederzulassen.

Ich denke, dass Ihr letztendlicher Genuss von Wo Long: Fallen Dynasty vollständig davon abhängt, wie Sie diesen Titel konsumieren. Wenn Sie beispielsweise über ein aktives Xbox Game Pass-Abonnement spielen, gibt es hier viele Möglichkeiten, die Freude am Spiel zu spüren, während die Fallstricke leichter zu übersehen sind, wenn Sie nicht viel zusätzliches Geld ausspucken müssen, um am Spaß teilzunehmen. Wenn Sie jedoch planen, dies zum vollen Preis zu kaufen, kann ich nicht guten Gewissens einen Kauf empfehlen, zumindest nicht, bis Team Ninja die größten Probleme behoben hat (und selbst dann gibt es hier grundlegende Mängel, die für diesen Preis schwer zu schlucken sind). Wenn Sie jedoch Soulslike-Spiele mögen, gibt es hier ein aufregendes Konzept, und wenn Sie die Möglichkeit haben, das Spiel zu einem Schnäppchenpreis auszuprobieren, werden Sie wahrscheinlich angenehm überrascht sein. Wo Long: Fallen Dynasty hat viele großartige Ideen, aber der Titel wird derzeit durch viel zu viele Fehler und minderwertige Ausführung behindert, um die Bewertungsleiter nach oben zu klettern.