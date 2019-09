Wo bleibt unsere Kritik zu eFootball PES 2020?

Heute erscheint der neue Ableger von Pro Evolution Soccer, eFootball PES 2020, auf PC, PS4 und Xbox One. Zum Game werdet ihr heute aber keine Kritik bei uns finden. Grund dafür ist diesmal nicht unser Fußball-verdrossenes deutsches Redaktionsteam, sondern Konami, die ihr Fußballspiel erst in der Nacht mit den finalen Spieler-Transfers und Online-Modi erweitert haben. Obwohl einige unserer Kollegen bereits das ganze Wochenende über gespielt haben, war ein Großteil der Online-Erfahrung bislang also nicht zugänglich.

Das Spiel ohne diese wichtige Komponenten abschließend bewerten zu wollen, wäre ja eh Quatsch. Stattdessen haben wir uns dazu entschieden, euch einen Artikel ohne abschließende Note zur Verfügung zu stellen. Wir finden es nämlich nicht cool, dass Spieler ohne entsprechende Einordnung ein Spiel kaufen sollen. Denn wie unser Tester David ganz passend formuliert hat, solltet ihr in diesem Jahr noch mehr als je zuvor wissen, was ihr von einem Fußballspiel wollt.

Hier gelangt ihr zu unseren Eindrücken von eFootball PES 2020, den finalen Test gibt es frühestens ab Donnerstag, um 16:00 Uhr - vorher sind Noten nämlich nicht gestattet. Geht es für euch heute trotzdem auf den Platz?