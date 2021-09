Wizards of the Coast entwickelt Third-Person-Actionspiel mit der Lizenz von G.I. Joe

Das Medien-Franchise G.I. Joe hat bislang keine überzeugenden Spiele abgeliefert, doch anscheinend arbeiten in Zukunft einige Menschen daran, diese traurige Tatsache zu ändern. Wizards of the Coast (Dungeons & Dragon und Magic: The Gathering) baut derzeit eine Präsenz in der Gegend von Raleigh-Durham in North Carolina (USA) auf, um dort mit erfahrenen Entwicklern an einem solchen Projekt zu arbeiten.

Dank Stellenangeboten wissen wir, dass das Unternehmen den Ehrgeiz hat, ein "AAA Third-Person-Action/Adventure" basierend auf G.I. Joe zu produzieren. Die Beschreibungen sind sehr vage und geben keine Details zum Spiel preis, weil die Produktion noch gar nicht in einem solchen Stadium angelangt zu sein scheint.

Leider sind das schon alle Details, die uns aktuell vorliegen. Ob ein solches Projekt am Ende wirklich das Licht der Welt erblickt, ist zu diesem Punkt mehr als fraglich. Vor dem Hintergrund dürfte aber immerhin klar sein, dass im Fall der Fälle viel gekämpft werden wird. Wahrscheinlich ziehen mehrere Jahre ins Land, bis wir etwas Offizielles von diesem Spiel zu sehen bekommen.

