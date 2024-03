Wish erscheint Anfang April auf Disney+

HQ

Wir haben erwartet, dass Wish irgendwann Ende März oder Anfang April auf Disney+ erscheinen würde, zumal der Film ab dem 11. April auf digitalen Plattformen ausgeliehen werden sollte. Diese Vermutungen haben sich nun bestätigt, denn Disney hat angekündigt, dass der Animationsfilm bereits am 3. April 2024 auf seinem Streaming-Dienst erscheinen wird.

Das heißt, wenn Sie den Film nicht im Kino oder zu Hause als PVOD gesehen haben, was anscheinend nur wenige Leute für Ersteres getan haben, da er es geschafft hat, weltweit nur 250 Millionen Dollar an den Kinokassen zu verdienen, können Sie den Streamer in wenigen Wochen starten und den Film in seiner Gesamtheit sehen.

Worum es in Wish geht, lautet die Inhaltsangabe wie folgt: "Wish ist ein Animationsfilm, der das Publikum im Königreich Rosas willkommen heißt, wo Asha, eine scharfsinnige Idealistin, einen Wish so mächtig macht, dass er von einer kosmischen Kraft beantwortet wird. Gemeinsam stellen sich Asha und Star einem furchterregenden Feind – dem Herrscher von Rosas, König Magnifico – um ihre Gemeinschaft zu retten und zu beweisen, dass wundersame Dinge geschehen können, wenn sich der Wille eines mutigen Menschen mit der Magie der Sterne verbindet."

Den Trailer zum Film könnt ihr euch unten ansehen.