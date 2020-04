Wird Vaas aus Far Cry 3 in Kapitel 6 zurückkehren?

Viele Spieler betrachten Far Cry 3 als den großen Durchbruch des Franchise und einer der Hauptgründe dafür ist ohne Zweifel der charismatische Antagonist Vaas Montenegro. Obwohl das Ende vom dritten Hauptableger mit diesem Charakter abrechnete, muss es nicht völlig ausgeschlossen sein, dass uns in Zukunft wieder jemand über das Thema Wahnsinn belehrt. Michael Mando, der in Far Cry 3 die Rolle von Vaas spielte, wird heutzutage vielleicht eher mit Nacho aus der Fernsehserie Better Call Saul in Verbindung gebracht. Er entschied sich kürzlich dazu, sich auf Reddit den Fragen des Internets zu stellen und gab bei dieser Gelegenheit die folgende Antwort ab:

"Vielen Dank! Vaas ist mein Spirit Animal - diesen Charakter mitgeschaffen zu haben ist etwas, das mir immer sehr am Herzen liegen wird. Ich werde immer noch als Vaas erkannt und ich spüre immer noch, dass es Liebe für diesen Charakter gibt [...] - das macht mich sehr glücklich. Und wer weiß... vielleicht werde ich die Rolle sehr bald wiederholen? :p Danke, dass du das Spiel gesehen hast xo"

Wie jetzt? Er will noch einmal in die Rolle zurückkehren und das vielleicht sogar sehr bald? Das muss ein Witz sein, richtig? Selbst wenn wir eine Neuauflage dieses technisch höchstens angestaubten Projekts sehen würden, müsste man dafür nicht unbedingt die alten Synchronsprecher an Bord holen. Wahrscheinlich hat sich Mando vom wahnsinnigen Vaas leiten lassen und einfach einen Scherz gemacht. Aber möglicherweise ist das auch ein perfider Hinweis auf das nächste Spiel der Reihe, das im nächsten Frühjahr veröffentlicht werden soll. Andere Möglichkeiten wären nicht zuletzt, dass Ubisoft an einem Film oder einer TV-Show arbeitet, die auf Far Cry basiert. Bevor wir diese Frage klären, werden wir aber wahrscheinlich verrückt...