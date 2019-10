Wird Blizzard Overwatch 2 auf der Blizzcon 2019 ankündigen?

Der Helden-Shooter Overwatch startete 2016 und bewies sehr schnell, dass Blizzard - ein Studio, das früher für seine RTS-Spiele und Action-RPGs bekannt war - so ziemlich alles machen konnte, worauf sie ihre kollektiven Erfahrungen konzentrierten. Seit dem erfolgreichen Start hat das Unternehmen den Kader des Spiels konstant aktualisiert und erweitert, die Aufstellung mit neuen Helden aufgefrischt und saisonale Events abgehalten, um Spieler bei der Stange zu halten und ggf. zurückzuholen. Die wachsende eSports-Szene von Overwatch trug dazu bei, das allgemeine Interesse aufrechtzuerhalten und Blizzards Entwicklung zu finanzieren. Nun verdichten sich die Hinweise darauf, dass der nächste Schritt folgt.

Ein Bericht von ESPN deutet darauf hin, dass Blizzard am kommenden Wochenende auf der Blicczon 2019 die nächste Overwatch-Iteration enthüllt. Anscheinend wird das Spiel einen neuen PvP-Modus, sowie PvE-Funktionen bekommen. Das Outlet hat offenbar interne Dokumente von Blizzard gesehen, die darauf hinweisen, dass ein neuer Held kommt - ein Hüne namens Echo. Den scheint auch ein Banner im offiziellen Gear-Shop von Blizzard zu zeigen (die Entwickler können angesichts dieser Fülle an "Leaks" wohl nicht anders, als selbst Benzin ins Feuer zu kippen):

Ein PvP-Spielmodus namens "Push" wurde im Bericht besprochen, gespielt wird der wohl auf einer neuen Karte in Toronto. Aus demselben Artikel geht hervor, dass eine Story-Mission "für vier Spieler in Rio de Janeiro" stattfinden wird. Übrigens wird bislang nicht von Overwatch 2 gesprochen, da offenbar ein anderer Name für das Projekt gewählt wurde. Womöglich orientiert sich Blizzard an Epic Games und stellen uns Overwatch: Kapitel 2 oder so etwas vor. Mit dem Start der Blizzcon am kommenden Freitag, dem 1. November, müssen wir nicht mehr lange warten, bis wir herausfinden, was das Unternehmen konkret vorbereitet.