Wir werfen (endlich) einen Blick auf Red Dead Redemption für PC

Rockstar Games gilt seit langem als einer der größten und erfolgreichsten Spieleentwickler der Branche, insbesondere aufgrund seines innovativen Ansatzes für offene Welten, wie er in der Grand Theft Auto-Serie zu sehen ist. GTA hat sich immer wieder hervorgetan, sowohl bei den Verkaufszahlen als auch als Vorreiter in diesem Genre. Tatsächlich war GTA III für viele das erste Spiel, das das Genre wirklich erfolgreich populär gemacht hat. Zwischen den vielen GTA-Veröffentlichungen wurde jedoch ein völlig anderes Spiel veröffentlicht, Red Dead Redemption, das im Wilden Westen spielt. Es war eine Fortsetzung des weniger bekannten PlayStation 2-Spiels Red Dead Revolver. Red Dead Redemption wurde 2010 auf Konsolen veröffentlicht, und obwohl viele erwarteten, dass die PC-Version bald darauf folgen würde, ließ es lange auf sich warten. Gerüchte schwirrten jahrelang durch und es wurde fast zu einem mythischen Thema unter den Fans, aber erst vierzehn Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung konnten PC-Spieler endlich an der Erfahrung teilhaben. Der Nachfolger, Red Dead Redemption 2, hatte bereits seinen Weg auf den PC gefunden, aber im Oktober bekamen wir endlich die Ankunft seines Vorgängers. Nach so langer Wartezeit habe ich nun die Gelegenheit, diesen kultigen Titel zu rezensieren, und es ist eine Erfahrung, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie auf der PC-Plattform machen würde.

Während der PC-Version leider der Multiplayer fehlt, was viele als Nachteil sehen könnten, bekommen wir die vollständige Einzelspieler-Kampagne, einschließlich der Erweiterung Red Dead Redemption: Undead Nightmare. Für diejenigen, die eine solide Erzählung mögen, erfüllt dieser Einzelspieler-Teil die Erwartungen und noch mehr. Das Spiel ist immer noch die epische Geschichte von John Marston, und wenn dir die Kampagne auf der Konsole gefallen hat, wirst du von diesem neuesten Mitglied der Red Dead-Familie nicht enttäuscht sein.

Die PC-Version von Red Dead Redemption bietet eine Reihe von technischen Verbesserungen, die für die Plattform spezifisch sind. Grafisch bietet das Spiel Unterstützung für moderne Technologien wie DLSS, FSR und Frame Generation für diejenigen mit neueren Grafikkarten. Obwohl das Spiel nicht besonders anspruchsvoll ist und nur 4 GB Videospeicher verwendet, können Sie das Erlebnis grafisch mit den richtigen Anpassungen wirklich verbessern. Ein Vorteil der PC-Version ist die Möglichkeit, einige der umstritteneren Effekte wie Bewegungsunschärfe und Tiefenschärfe auszuschalten. Sie beeinträchtigen oft die Leistung, ohne visuell viel zurückzugeben, so dass viele Gamer es zu schätzen wissen, das Bild nach ihren Wünschen optimieren zu können. Auf der anderen Seite hat Rockstar die Texturen selbst nicht in nennenswertem Maße aktualisiert; Vor allem die Gesichter der Charaktere erscheinen verschwommen und niedrig aufgelöst, was auf einem 4K-Monitor deutlich zu erkennen ist. Im Vergleich zu den detaillierten Texturen von Red Dead Redemption 2 ist es eine Schande, dass der ältere Titel nicht die gleiche grafische Liebe bekommen hat, aber zum Glück macht die Gesamtleistung des Spiels dies wieder wett.

Auf technischer Ebene läuft das Spiel flüssig, auch auf älteren Rechnern, wo man stabile 60 fps und fast nicht vorhandene Ladezeiten genießen kann, wenn das Spiel auf einer SSD läuft. Rockstar hat sicherlich auf die Frustration der Spieler über einige ihrer früheren Veröffentlichungen gehört, bei denen technische Probleme ein Hindernis sein könnten. Diesmal läuft alles glatt und fühlt sich größtenteils seidenweich an.

Was die Geschichte betrifft, so hat sie sich ihren zeitlosen Charme bewahrt. Wir verfolgen weiterhin John Marstons Jagd nach seiner ehemaligen Gang, und für diejenigen, die bereits Red Dead Redemption 2 gespielt haben, fühlt sich die Geschichte noch zusammenhängender und runder an. Rockstar hat die beiden Titel auf beeindruckende Weise miteinander verbunden und die Geschichte von John Marston stärker denn je gemacht. Red Dead Redemption unterscheidet sich von seinem Nachfolger jedoch dadurch, dass er schneller ist; Weil wir schneller in die Action gebracht werden, ohne die lange Einführung von Red Dead Redemption 2, was für Spieler, die schnell in die Hitze des Gefechts kommen wollen, ein Hauch frischer Luft sein kann. Marston trifft fast sofort auf seine ersten Gegner, wodurch sich die Erzählung geradliniger und dynamischer anfühlt. Es ist eine andere, aber erfrischende Herangehensweise an das Rockstar-Universum, und obwohl der Detaillierungsgrad geringer ist als in der Fortsetzung, wirkt sich dies nur zu Gunsten des Spiels aus, da das Erlebnis unmittelbarer und fokussierter ist.

Die Steuerung ist ein weiteres bedeutendes Upgrade auf dem PC. Tastatur und Maus sorgen für eine weitaus präzisere Steuerung in Feuergefechten, und es war noch nie so einfach, feindliche Cowboys zu besiegen. Jeder Schuss fühlt sich präzise und befriedigend an, und die PC-Version bietet die Intensität und Präzision, die mit einem Controller nur schwer zu erreichen ist. Zum ersten Mal fühlt sich sogar Reiten und Lassowerfen wie ein natürlicher Teil des Spiels an, und Rockstar hat es wirklich geschafft, die Steuerung so anzupassen, dass es sich nicht mehr umständlich oder unlogisch anfühlt, wie es viele auf den Originalkonsolen erlebt haben. Der einzige Nachteil ist, dass Sie die Shift-Taste ziemlich oft verwenden müssen, um Ihr Pferd bei hoher Geschwindigkeit zu halten, was für den kleinen Finger mit der Zeit etwas anstrengend sein kann. Glücklicherweise können Sie die Tasteneinstellungen ändern, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie sie immer wieder drücken müssen, um das Tempo auf dem Pferd hoch zu halten.

Der Sound in Red Dead Redemption ist immer noch erstklassig und trägt wirklich dazu bei, den Spieler in die wilde, staubige Welt zu ziehen. Die Musik versetzt dich direkt an die trostlose und raue Grenze, und mit der Grafik der PC-Version kannst du fast die brennende Sonne und die kalten Prärienächte spüren. Der Soundtrack ist genauso magisch wie die Veröffentlichung und macht das ganze Erlebnis authentischer.

Das Paket enthält auch die Erweiterung Undead Nightmare, in der das Spiel eine völlig neue und komische Wendung nimmt. Hier kämpfst du gegen Horden von Zombies, und mit Maus und Tastatur wird dieser Teil zu einem viel angenehmeren Erlebnis, da du die Zombies leichter und präziser in den Kopf treffen kannst. Auf der Xbox 360, wo die Erweiterung zuerst veröffentlicht wurde, war es oft schwierig, die Untoten zu treffen, aber mit der PC-Steuerung bekommt diese Erweiterung ein neues Leben. Es ist eine herrlich alberne und andere Erfahrung als das Hauptspiel, und in dieser Halloween-Saison ist Undead Nightmare ein perfektes, skurriles und gruseliges Erlebnis, das dem Spieler einen humorvollen Kontrast zur ansonsten ernsten Hauptgeschichte bietet.

Alles in allem ist Red Dead Redemption auf dem PC immer noch ein unvergessliches Spiel, das sowohl neue Spieler als auch Fans der Serie erleben sollten. Trotz seines Alters und seiner optischen Einschränkungen bietet er immer noch einen legendären Unterhaltungswert, der ihn zweifellos zu einem der denkwürdigsten Westernerlebnisse macht, die man sich vorstellen kann.