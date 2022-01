Wir wechseln die Konsolen-Abdeckungen unserer Playstation 5

HQ

Ab dem 21. Januar verkauft Sony austauschbare Konsolenabdeckungen für die Playstation 5 in den Farben "Cosmic Red" und "Midnight Black" (drei weitere Farbvarianten sind zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar). Ein Exemplar dieser PS5-Cover konnten wir bereits in die Finger bekommen und unten in der Bildgalerie haben wir euch festgehalten, wie der Umbauprozess bei uns aussah.

Wenn ihr die Plastikabdeckung eurer PS5 abnehmen möchtet, müsst ihr die Platte lediglich leicht anheben und sie mit etwas Druck von der Konsole ziehen. Wichtig ist, dass ihr die richtige Ecke erwischt, was aufgrund der speziellen Form des Geräts vielleicht etwas Konzentration erfordert. Sony zeigt euch die korrekte Position in der Bedienungsanleitung und hier auf dieser Webseite, falls ihr dabei Hilfe braucht. Achtet lediglich darauf, nicht zu viel Kraft beim Anheben der Abdeckung aufzuwenden, denn sonst reißt ihr vielleicht einen der Haken ab.

Das Anbringen der Cover ist etwas leichter, da die neuen Platten lediglich wieder in die Konsole geschoben werden müssen. Legt die Abdeckung dafür auf die Konsole, drückt sie nach unten und schiebt sie fest, bis es ein Klickgeräusch gibt. Achtet anschließend darauf, dass das Cover auch wirklich an allen Stellen richtig sitzt, denn sonst sammelt sich möglicherweise Staub in eurer PS5 an. Habt ihr einen Fehler bemerkt, wiederholt den Vorgang erneut.

Das Austauschen der Seitenabdeckungen hat nur ungefähr zehn Minuten gedauert. Die Qualität der Platten geht in Ordnung, allerdings zahlt ihr für die neuen PS5-Cover 55 Euro. Achtet beim Kauf unbedingt darauf, dass ihr die Konsolen-Abdeckungen bekommt, die zu eurer Konsole passen. Die Digital-Edition der Playstation 5 besitzt kein Laufwerk und deshalb ist das dazugehörige Cover natürlich auch anders geformt als die gängige Variante inklusive Laufwerk.