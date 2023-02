Wir tauchen ein in Scars Above auf dem heutigen GR Live

HQ

Heute ist das globale Startdatum für Mad Head Games' Scars Above, einen Science-Fiction-Action-Titel, der die Spieler in eine feindliche und beunruhigende Welt entführt, in der sie navigieren, dokumentieren und vor allem überleben müssen, um nach Hause zur Erde zurückzukehren.

Mit der Veröffentlichung markieren wir das Datum, indem wir Scars Above zum Schwerpunkt des heutigen GR Live machen, wo unsere eigene Rebeca Gastgeber sein wird und die Eröffnungsstunde des Titels erkunden möchte.

Und vor dem Start des Streams, den ihr ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 MEZ auf der GR Live Homepage finden könnt, könnt ihr unsere Meinungen zu Scars Above in unserem Review hier sehen.