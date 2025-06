Wir sprechen über MindsEye und den großen Erfolg der Nintendo Switch 2 in der Gamereactor Show

HQ

Die dieswöchige Folge von The Gamereactor Show ist eine Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Situationen. In der 57. Folge des Podcasts widmen wir uns etwas Zeit, um über MindsEye und den ziemlich katastrophalen Start des Spiels zu sprechen, bevor wir untersuchen, was Entwickler Build a Rocket Boy als nächstes nach der schlechten Resonanz beim Debüt tut.

Aber es ist nicht alles düster, wenn wir uns dann erneut dem Nintendo Switch 2 zuwenden, um über den bisherigen durchschlagenden Erfolg der Konsole zu sprechen und darüber, dass ihre Verkaufszahlen weit über dem lagen, was wir erwartet hatten.

Schaut euch die neueste Folge der Show an, um Alex und mich zu diesen beiden Themen zu hören, plus auch ein wenig über die PlayStation 6, denn wie erwartet gehen wir auch über Plattformen der nächsten Generation auf eine Tangente.

Schauen Sie sich The Gamereactor Show unten oder bei Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter an, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.