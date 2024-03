Wir sprechen über die GDC und Marvel 1943 in der neuesten Folge von Gaming Gossip

HQ

Wir sind zurück mit einer brandneuen Folge von jedermanns beliebtester Gaming-Diskussionsshow: Gaming Gossip. Im Rahmen unserer aufregenden achten Episode haben wir beschlossen, unsere Aufmerksamkeit auf die jüngsten Entwicklungen auf der diesjährigen Game Developer Conference zu richten, wo eine Reihe vielversprechender neuer Technologien vorgestellt wurden, von denen viele mit kommenden Titeln enthüllt wurden, einschließlich des erwarteten Marvel 1943: Rise of Hydra.

Vor diesem Hintergrund teilen wir unsere Gedanken darüber, was diese neue Technologie der Spieleindustrie bieten könnte, sowie einige frühe Gedanken zum kommenden Action-Adventure-Spiel von Skydance.

Aber das war noch nicht alles, was wir vorhatten, denn in typischer Gaming Gossip -Manier wurden wir abgelenkt und machten eine verdammt gute Überleitung über Star Wars, in der Ben, Alex und David sich alle über die neuesten und bevorstehenden Projekte in einer weit, weit entfernten Galaxie austauschten.

Schauen Sie sich die neueste Folge der Show unten an.