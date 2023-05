Wir spielen Voidtrain auf dem heutigen GR Live

HQ

Sie denken wahrscheinlich nicht, dass Züge das beste Transportmittel für interdimensionales Reisen sind, aber HypeTrain Digital tut es auf jeden Fall. In ihrem neuesten Titel, Voidtrain, der erst kürzlich in Early Access erschienen ist, schließen sich die Spieler der Besatzung eines interdimensionalen Schnellzugs an, mit dem Ziel, erstaunliche neue Welten zu erkunden und den Zug vor allen möglichen mysteriösen Kreaturen und Feinden zu verteidigen.

Um zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt, könnt ihr zur üblichen Zeit um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ bei unserer eigenen Rebeca auf der GR Live-Homepage vorbeischauen, um zu sehen, wie die Eröffnungsstunde des Open-World-Survival-Crafting-Spiels funktioniert.