Wir schauen uns Atomic Heart auf dem heutigen GR Live an

Wir markieren den weltweiten Veröffentlichungstermin von Mundfishs BioShock-artigem Action-Titel Atomic Heart, indem wir das Spiel zum Mittelpunkt des heutigen GR Live machen. Das ist richtig, wir werden versuchen, in die beeindruckende, aber erschreckende Welt von Facility 3826 im heutigen Stream einzutauchen, wo wir gegen alle Arten von Robotern und Mutanten antreten werden, um herauszufinden, was die Utopie in Unordnung gebracht hat.

Ab der üblichen Zeit um 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ wird es unsere eigene Rebeca sein, die die erste Stunde des Spiels moderieren und durchspielen wird, alles auf der GR Live-Homepage.

Schaut vorbei und schaut euch die Action an, und lest auch unsere Rezension von Atomic Heart hier, um zu sehen, was wir über Mundfishs erwartetes Projekt denken.