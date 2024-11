Wir packen die PlayStation 5 Pro aus

HQ

Am Donnerstag ist es an der Zeit, Sonys aktualisierte Pro Version der PlayStation 5 auf den Markt zu bringen, und bevor wir später in dieser Woche unsere vollständigen Gedanken über das Gerät teilen, können wir nun einige Unboxing-Bilder anbieten, die aufgenommen wurden, als meine Wenigkeit zum ersten Mal das aufregende Paket in die Hände bekam.

Die PS5 Pro unterscheidet sich ein wenig von der PS5 Slim, da nur der Mittelteil (Taille?) geändert wurde und jetzt höher ist. Ansonsten sieht es wirklich genauso aus wie die gleiche Konsole. Nachdem dieses Unboxing aus dem Weg geräumt ist, werden wir jetzt eine Reihe von Sony-Titeln installieren, die für das Modell Pro optimiert sind, und sehen, ob wir den Unterschied spüren können.

Erwarten Sie bald mehr über die PS5 Pro.