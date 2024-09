Wir kehren zurück zu War Thunder im heutigen GR Live

HQ

Wir kehren ziemlich häufig zu Gaijin Entertainment 's militärischem Fahrzeugkriegsspiel War Thunder als Teil unseres GR Live -Angebots zurück, und heute werden wir diesen Trend erneut ausbauen.

Beginnend zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich eine Stunde lang War Thunder moderieren und durchspielen, alles auf der GR Live-Homepage.

Was euch erwartet: Mit dem neuen Dance with Dragons -Update, das viele zusätzliche Luft- und Flugzeugoptionen bietet, werden wir zweifellos in die Lüfte steigen, um Tausende von Metern über dem Panzer oder Seeschlachten am Boden und auf See zu kämpfen.