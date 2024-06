Wir kehren zu Beyond Good & Evil auf der heutigen GR Live zurück

HQ

Beyond Good & Evil 2 wird wahrscheinlich eine der, wenn nicht sogar die längste Entwicklungszeit aller Spiele haben, und obwohl es immer noch wie ein ferner Traum erscheint, können wir nichts anderes tun, als auf weitere Neuigkeiten zu hoffen.

In der Zwischenzeit haben wir eine neue Ausgabe des Originals Beyond Good & Evil zu veröffentlichen, die wir heute bei GR Live veröffentlichen werden. Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition lässt uns die Geschichte von Jade in einem neuen und verbesserten Look nacherleben.

Es gibt auch eine zusätzliche Mission, die Jades Geschichte anscheinend mit der der kommenden Fortsetzung verbinden wird. Schauen Sie auf der GR Live-Homepage vorbei, um zu sehen, ob wir diese Mission finden können. Wir beginnen mit der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ. Wir sehen uns dort!