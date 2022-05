Wir haben erste Bilder aus dem Avatar: The Way of Water-Trailer

HQ

In der letzten Woche war die große CinemaCon Expo und das Publikum bekam dort den ersten Teaser-Trailer von Avatar: The Way of Water gezeigt, dem Nachfolger des unglaublich erfolgreichen ersten Avatar-Films.

Der Teaser soll noch in dieser Woche offiziell veröffentlicht werden. Er wird zunächst in den Kinos vor Doctor Strange in the Multiverse of Madness gezeigt und soll zu einem späteren Termin auch über die üblichen Streaming-Plattformen veröffentlicht werden.

Es wurden aber bereits ein paar Bilder aus dem Teaser veröffentlicht, die ihr euch unten ansehen könnt.