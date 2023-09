Wir haben die PC-Voraussetzungen und einen neuen Trailer für Assassin's Creed Mirage

HQ

Nur noch 15 Tage bis zur Veröffentlichung von Assassin's Creed Mirage - einem Abenteuer, das als Rückkehr zum Gameplay der frühesten Installation der langjährigen Serie vermarktet wird - ist Ubisoft der Meinung, dass es an der Zeit ist, dass wir herausfinden, ob unsere Computer der Aufgabe gewachsen sind, das Spiel richtig auszuführen.

Sie haben jetzt die PC-Spezifikationen (Bild unten) für vier verschiedene Anforderungen bekannt gegeben, und es scheint, als wäre es eine wirklich faire Chance, dass Sie eine finden, die zu Ihrem Setup passt. Ubisoft erklärt auch, dass das Spiel "HDR sowie Multi-Monitor- und Widescreen-Unterstützung" unterstützt.

Wir bekommen auch einen besseren Blick auf die PC-Version in einem speziellen Trailer, um zu zeigen, was sie zu bieten hat, was Sie sich unbedingt ansehen sollten. Assassin's Creed Mirage erscheint am 5. Oktober für PC, PlayStation und Xbox.