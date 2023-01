Wir haben den Bowers & Wilkins Pi7 S2 in den Händen

HQ

Der Markt für Ohrhörer wird zunehmend gesättigt, wobei scheinbar jedes existierende Technologieunternehmen seine eigene Sicht auf den Gerätetyp entwickelt. Zu diesem Zweck haben wir kürzlich die neuesten Bemühungen von Bowers & Wilkins in diesem Bereich in die Hände bekommen, die uns, wie die früheren Geräte des Technologieunternehmens, beeindruckt haben.

Diese In-Ear-Ohrhörer sind mit einer echten 24-Bit-Verbindung ausgestattet, die aptX Adaptive Noise Cancellation nutzt, alles für ein hochwertiges Audioprofil. Das Gerät ist auch in drei verschiedenen Farben erhältlich (Satin Black, Canvas White und Midnight Blue), und um zu sehen, was wir über den Pi7 S2 denken, schauen Sie sich das neueste Quick Look-Video unten an.