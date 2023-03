Wir haben den 8K LG Z2 TV in die Hände bekommen

HQ

Wenn Sie das Beste aus Ihrem Fernseh- und Heimerlebnis herausholen möchten, haben wir vielleicht genau das Richtige für Sie. In der neuesten Episode von Quick Look haben wir mit dem LG Z2 herumgespielt, das für alle, die es nicht wissen, ein 8K-Fernseher ist, der einen Alpha Gen5 AI-Prozessor für 8K-Upscaling verwendet, und das alles auf einem OLED-Panel.

Unnötig zu sagen, dass es ein ziemliches Biest ist, also um zu sehen, ob dieser Fernseher der Richtige für Sie ist, schauen Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten an, um einige kurze Gedanken und Fakten von unserem eigenen Magnus zu sehen.