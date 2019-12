Wir führen euch durch die Dreamhack Winter 2019

Das alljährliche Dreamhack-Winter-Event fand am vergangenen Wochenende in Jönköping, Schweden, statt und wir haben die Gelegenheit genutzt, um euch von all den spannenden Sachen zu berichten, die dort zu sehen waren. Abgesehen davon, dass wir Spiele auf beeindruckender Hardware testen durften, haben wir sichergestellt, unsere Erfahrungen auf Film zu brennen, um sie all denjenigen zu zeigen, die nicht selbst teilnehmen konnten.

Zum Auftakt haben wir MSI besucht und uns von Patrik Thorell, dem Marketing- und Kommunikationsbeauftragten von MSI Nordics, durch die Produktpalette des Herstellers führen zu lassen. Gaming-Hardware, Desktop-Computer und Laptops, sowie Gaming-Monitore gab es dort zu sehen:

Nach unserem Rundgang bei MSI begaben wir uns zum Asus-Stand auf der Dreamhack Winter 19, um mit dem nordischen PR-Chef von Asus, Emanuel Järnland, über die große Auswahl an Motherboards, Grafikkarten und vielem mehr zu sprechen:

Zum Abschluss der Veranstaltung haben wir in zwei kleinen Videos zusammengefasst, was wir bei dem massiven jährlichen Ereignis gesehen hatten und worauf wir uns beim nächsten Besuch freuen. Checkt das aus:

