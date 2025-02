Wir begeben uns zu den Eisscherbenklippen im neuesten Trailer von Monster Hunter: Wilds

HQ

Am Ende des Monats feiert Monster Hunter seine große Rückkehr in seinem neuesten Eintrag, Monster Hunter: Wilds, aber bevor wir die Vollversion des Spiels in die Hände bekommen können, haben wir eine weitere Vorschau im 6. Trailer zu Wilds, der die Eisscherbenklippen zeigt.

Wie zu erwarten, ist dieser neue Schauplatz ein kühler Ort, voller Monster, die dich erstarren lassen, und das nicht nur wegen ihres einschüchternden Aussehens. Im Trailer sehen wir uns einige neue und wiederkehrende Monster an, sowie eine überraschende Enthüllung am Ende.

Es scheint, dass die Geschichte der Eisscherbenklippen ziemlich interessant sein wird, da sie sich um ein Monster dreht, das scheinbar ohne Grund wütend geworden ist. Wir werden die Chance haben, mehr zu erfahren, wenn das Spiel am 28. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC vollständig veröffentlicht wird, und ein neuer offener Betatest kommt an diesem und auch am nächsten Wochenende auf uns zu.