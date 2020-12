Winter Wonderland in Overwatch bietet frostige Skins und Event-Modi

You're watching Werben

Auch Blizzard schaltet auf die Winter-Saison um, denn gestern wurde Overwatch ins sprichwörtliche Winter-Wunderland verwandelt. In bekanntem Stil werdet ihr in den kommenden Wochen frostige Unterhaltung in speziellen Spielmodi vorfinden und wer das nötige Kleingeld hat, darf einige coole Skins für einige Charaktere kaufen.

Winter Wonderland 2020 bringt die drei früheren Spielvarianten Meis Schneeballoffensive, Snowball Deathmatch und Yeti Hunt zurück, es führt aber gleichzeitig einen neuen Vier-gegen-Vier-Modus namens Freezethaw Elimination ein. Darin versuchen zwei Teams, das gesamte andere Team einzufrieren, wobei lebendige Teamkollegen den tiefgekühlten Teil ihrer Mannschaft wieder auftauen können.

Wer im dreiwöchigen Event-Zeitraum fleißig spielt, darf drei epische Skins freischalten. Ihr müsst dafür nur neun Spiele aus verschiedenen Playlists gewinnen und könnt anschließend Junkrat als Weihnachtself, Ana als Lebkuchenfrau und einen frostigen Roadhog spielen. Im Shop warten zudem fünf legendäre Skins auf euer Weihnachtsgeld.