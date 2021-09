Windows 11 ab 5. Oktober 2021 verfügbar

HQ

Es ist mal wieder an der Zeit für ein neues Windows-Betriebssystem. Windows 10 wurde 2015 veröffentlicht und diese Woche wurde bekannt, dass Windows 11 am 5. Oktober 2021 offiziell auf den Markt kommen wird. Es wird als schrittweises Update an alle, die Windows 10 besitzen, kostenlos verschickt. Microsoft schätzt, dass jeder, der das neue Betriebssystem installieren kann, bis Mitte 2022 die Möglichkeit dazu haben sollte.

Das aktualisierte Betriebssystem kommt mit einer Reihe von Änderungen daher, wie einer veränderten Benutzeroberfläche, einem frischen Startmenü, das enger in Microsofts bestehende Cloud-Dienste integriert ist, vielen weiteren vorinstallierten Microsoft-Anwendungen, Zugriff auf DirectX12 Ultimate, die Festplattenstarthilfe Direct-Storage und Auto HDR für Spiele aus dem Windows Store (der in dieser Version aufgrund der Kritik, die das digitale Geschäft seit seiner Einführung erhalten hat, ebenfalls überarbeitet werde).