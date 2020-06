Windbound zeigt eigene Persönlichkeit im windschnittigen Gameplay-Trailer

5 Lives Studios konnten sich den Vergleichen mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: The Wind Waker nicht entziehen, als sie im vergangenen April Windbound vorstellten. Freitag gab es mehr Gameplay zu sehen, das den vielen bösen Zungen da draußen hoffentlich beweist, dass dieses Abenteuer längst mehr als ein einfacher Zelda-Klon ist. Der Windbound-Trailer lässt uns in die magische Welt eintauchen und es werden Kampfphasen gezeigt. Der Protagonist ist mit einem Speer ausgestattet und wir können mit dem Bogen Projektile abfeuern. Die offene Welt erkunden wir zu Fuß, schwimmend und in der Luft. Windbound nimmt am 28. August auf Nintendo Switch, PC, Xbox One und Playstation 4 Gestalt an.

