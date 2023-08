Will wird im Mittelpunkt von Stranger Things Staffel 5 stehen

HQ

Es wird bestätigt, dass Will die zentrale Figur von Stranger Things: Season 5 ist. Wie Ross Duffer bestätigte, "ist dieser emotionale Bogen für [Will] das, was unserer Meinung nach hoffentlich die ganze Serie zusammenhalten wird."

Im Gespräch mit Variety sprachen die Duffer-Brüder und Noah Schnapp, der Will spielt, über die bevorstehende fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie und darüber, wie der Charakter dieses Mal anders sein wird. "Will ist es gewohnt, der Junge zu sein, der Introvertierte, derjenige, der beschützt wird. Ein Teil seiner Reise ist also nicht nur die Sexualität – es geht darum, dass Will als junger Mann zu sich selbst kommt", sagte Ross Duffer.

Schnapp hat sich erst vor kurzem geoutet, aber er glaubt, dass er sich jetzt, wo er sich mit seiner Sexualität wohler fühlt, etwas von dieser Veränderung auch bei Will sehen werden. "Ich denke, die Art und Weise, wie ich mich in Staffel 5 verhalte, könnte ehrlich gesagt ein wenig anders sein", sagte er. "Ich werde mir voll bewusst sein, wer ich bin. All das über mich selbst zu wissen und das in meinen Charakter investieren zu können, ist ehrlich gesagt einfach nur aufgeregt."

Freust du dich auf das Finale von Stranger Things?