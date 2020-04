Wild Sheep teilt weitere frische Eindrücke von Wild

Vor etwa einem Jahr wurde die Webseite des bislang PS4-exklusiven Abenteuers Wild mit ersten Konzeptbildern aktualisiert. Das von Michel Ancel entwickelte Spiel befindet sich seit über sechs Jahren in der Entwicklung, allerdings gehen die meisten derzeit davon aus, dass der Franzose bei Ubisoft hauptsächlich an Beyond Good & Evil 2 arbeitet. Sein wildes Zweitprojekt scheint sich jedoch zu weigern, vollständig zu sterben.

Tatsächlich hat AllGamesDelta festgestellt, dass die Webseite relativ kürzlich erneut mit frischen Grafiken aktualisiert worden sein muss. Wir gehen davon aus, dass dies bedeutet, dass das Spiel nicht heruntergefahren wurde. Mittlerweile dürfen wir aber sicher erwarten, dass es stattdessen auf die Playstation 5 gewechselt ist. Unten seht ihr die neuen Bilder und wer Wild bereits wieder vergessen hat, für den haben wir auch einen Gameplay-Schnipsel eingefügt.