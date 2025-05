Wie viel kostet Pokémon Legends: Z-A auf Nintendo Switch 2?

HQ

Nintendo hat gerade das Veröffentlichungsdatum von Pokémon Legends: Z-A bekannt gegeben, dem letzten Pokémon-Spiel auf Switch 1 (vermuten wir) und dem ersten Pokémon-Spiel auf Nintendo Switch 2, das am 16. Oktober 2025 erscheint. Neue Informationen werden am 22. Juli bekannt gegeben, wenn Pokémon präsentiert ausgestrahlt wird.

Zusammen mit der Ankündigung hat Nintendo den Preis des Spiels bestätigt, und glücklicherweise wird es näher an dem von Donkey Kong Bananza und billiger als Mario Kart World sein. Laut Nintendo Store kostet es 69,99 € / 59,99 £ auf Switch 2 und 59,99 € / 49,99 £ auf Switch 1, was bedeutet, dass das Upgrade-Pack (das sowohl in der physischen als auch in der digitalen Version funktioniert) zehn Euro kosten wird.

Wir wissen nichts über die physischen Versionen... aber im Store verwendet Nintendo das Wort "von": "Pokémon Legends: Z-A Preis: ab 49,99 £". Wir können also davon ausgehen, dass die physische Version teurer sein wird, wie es bei Mario Kart World und Donkey Kong Bananza der Fall ist... auch wenn Sie die Switch 1-Version kaufen.