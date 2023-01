Wie sich PlayStation Plus 2023 ändern muss

HQ

Abonnementdienste scheinen die Richtung zu sein, in die die Zukunft des Gamings geht. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, mit dem Aufstieg des Xbox Game Pass und der Bereitschaft von Microsoft, fast jeden Titel auf den Dienst zu setzen, scheint es fast unbestreitbar, dass sich der Erfolg dieser Abonnements nicht verlangsamen wird.

Zu diesem Zeitpunkt hat sich Xbox Game Pass als König des Hügels etabliert, wenn es um Gaming-Abonnementdienste geht. Es gibt nur sehr wenige, die ihm sogar das Wasser reichen können, aber es scheint, als ob Sony seinen PlayStation Plus-Service aufbaut, um eines Tages ein Konkurrent zu sein.

Mit der Veröffentlichung von PlayStation Plus Extra und Premium, dem Spielekatalog und den Testversionen wurden die ersten großen Schritte in diese Richtung gemacht, aber es ist noch ein langer Weg, bis wir wirklich über Game Pass und PS Plus in einem Atemzug sprechen können.

Wenn Sony möchte, dass Spieler PS Plus Premium als Konkurrenten von Game Pass Ultimate betrachten, gibt es ein paar wichtige Änderungen, die vorgenommen werden müssen. Die erste und wichtigste davon sind Day One Releases. Wenn Sie nachschlagen würden, welche Spiele am ersten Tag des Game Pass im Jahr 2023 veröffentlicht werden, würden Sie wahrscheinlich alles finden, wonach Sie in diesem Jahr gesucht haben, außer ein paar großen Titeln.

Dies soll den Game Pass nicht übermäßig loben, sondern vielmehr die Arbeit hervorheben, die PlayStation Plus Premium leisten muss, damit sich die Kosten lohnen. Streaming-Spiele, Demos, sie sind nette Details, aber Spiele sind es, die die Leute dazu bringen, ihre Brieftaschen zu übergeben.

Im Jahr 2022 war der bemerkenswerteste Titel, der am ersten Tag der PlayStation Plus Premium veröffentlicht wurde, Stray, und selbst dann hat das Marketing es nicht wirklich als Spiel vorangetrieben, für das Sie den Dienst herunterladen sollten. Sony hat viele profitable und gut angenommene Franchises, die es auf den Service setzen kann.

Es wäre ein dummer Schachzug, God of War: Ragnarok oder etwas Ähnliches über den Dienst spielbar zu machen, aber vielleicht könnten wir so etwas wie das, was Bungie auf PS Plus kocht, auf die gleiche Weise sehen, wie Xbox Bethesda-Spiele auf den Game Pass wirft.

Das Hinzufügen aussagekräftigerer Day-One-Spiele gibt Sony die Möglichkeit, seinen aktuellen PS Plus Premium-Service von etwas, das nett ist, wenn Sie das zusätzliche Geld ausgeben möchten, in ein Abonnement zu verwandeln, das Sie benötigen, wenn Sie jedes Jahr mehr als ein paar Spiele spielen.

Natürlich gibt es über die Spiele des ersten Tages hinaus noch andere Möglichkeiten, wie Sony PS Plus als Ganzes verbessern kann, von der Essential-Stufe bis zur Premium-Stufe. Eine einfache Möglichkeit, wie Sony den Service insgesamt etwas besser machen könnte, wäre, tatsächlich darüber zu sprechen. Das Marketing für PS Plus fehlt oft und kann dazu führen, dass ein vielbeschäftigter Spieler, der nicht mit den neuesten Nachrichten Schritt hält, seine kostenlosen Essential-Spiele verpasst oder nicht sieht, dass sein Lieblingstitel den Katalog verlässt, bevor es zu spät ist.

Kommunikation ist hier der Schlüssel, da es sich einfach mehr so anfühlt, als würde Sony sich um dieses Produkt kümmern, wenn sie es an mehr Spieler weitergeben wollen. Die Anzahl der Male, die ich eine Xbox Game Pass-Anzeige gesehen habe, die mich anfleht, für nur £ 1 beizutreten, gibt mir das Gefühl, dass Sony nicht einmal einen Konkurrenten da draußen hat.

Es gibt jetzt viel zu mögen an Sonys PlayStation Plus-Service. Es hat Spiele aus jeder PlayStation-Generation auf moderne Maschinen gebracht, und obwohl der Klassikerkatalog etwas erweitert werden könnte, ist es immer noch eine Hauptattraktion des Dienstes. Zum Preis von PS Plus Premium würde ich jedoch mehr erwarten als nur Zugang zu klassischen Titeln und die eine oder andere Testversion hier und da.

Wenn Sony nicht daran denkt, seine Preise in absehbarer Zeit zu senken, was außerhalb des Verkaufs unwahrscheinlich erscheint, dann brauchen wir einfach mehr, damit sich dieser Premium-Service so anfühlt, als würde er seinem Namen gerecht werden. PS Plus Essential und Extra würden mit etwas mehr Marketing, das sich auf sie konzentriert, gut funktionieren, aber Premium ist in dieser Hinsicht ein Ausreißer.

Neben Korrekturen an der Leistung klassischer Spiele und der Möglichkeit, sie herunterzuladen, um wirklich zu sagen, dass PS Plus Premium ein Game Pass-Konkurrent und nicht nur eine teurere Version von Nintendo Switch Online ist, müssen wir eines Tages Veröffentlichungen sehen. Sie sind der Eckpfeiler von Game Pass und wenn Sony es mit diesem Abonnementdienst ernst meint, muss es in dieser Hinsicht vor allem nachlegen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass wir jede große Sony-Veröffentlichung zu einem süßen monatlichen Preis bekommen, aber ein bisschen mehr als Stray würde die Premium-Pille so viel einfacher zu schlucken machen.