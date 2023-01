Wie DigixArt es geschafft hat, die Road 96 stückweise Geschichte zum Laufen zu bringen

HQ

Im vergangenen Monat ging es nicht nur um die Rolle der europäischen Videospielindustrie und ihre zukünftige Wachstumsstrategie gegenüber anderen wichtigen Märkten. Im Gamelab Tenerife gab es auch Zeit, sich mit den Feinheiten der Erstellung von Geschichten in diesem Medium und den Konnotationen und Absichten zu befassen, die Entwickler in sie stecken.

Dies ist der Fall von Yoan Fanise, Gründer des französischen Studios DigixArt und Schöpfer unter anderem der bekannten Valiant Hearts und Road 96, mit denen wir dort die Gelegenheit hatten, uns zu unterhalten.

Fanise betonte nicht nur die Vorteile der Entwicklung von Spielen in Europa, sondern sprach auch über die Inspiration hinter einem der herausragendsten Indie-Titel des Jahres 2021, Road 96 (ein Spiel, das wir bei Gamereactor liebten) und das sich seltsamerweise nicht von der spezifischen politischen Situation in den Vereinigten Staaten zu dieser Zeit inspirieren ließ. sondern ist stattdessen eine Verschmelzung von Ideen und Wahrnehmungen aus vielen Ländern und Territorien auf der ganzen Welt.

"Wir haben versucht, in unserer distopischen Welt verschiedene Themen zu vermischen, die viele Länder gesehen haben, über Politik, über die Entwicklung der Demokratie, weil sich nicht alle Demokratien gut entwickeln. (...) Wir haben es gemischt, und Spieler auf der ganzen Welt haben bereits Dinge in ihrem eigenen Land identifiziert."

Sie mussten sehr akribisch mit der Arbeit umgehen, um die fragmentierte und kohärente Erzählung in Road 96 zu schaffen. "Wir haben das Spiel viel getestet", und bemerkten, dass trotz der Herausforderungen, die Geschichte prozedural zu erzählen, die Bedeutung der Charaktere, die sie entwickelt haben, um das Abenteuer zu unterstützen, wichtig ist: "Die Geschichte wird von ihnen getragen".

Fanise lobt nicht nur seine frühere Arbeit an Valiant Hearts, sondern spricht auch über die Reaktionen (sowohl positive als auch negative), die Road 96 und seine antiautoritäre Botschaft in der Community hervorgerufen haben, über die er sagte: "Ich würde es vorziehen, dass die Spieler es lieben oder hassen, als irgendwo in der Mitte stecken zu bleiben. Que genere emociones".

Schließlich hat uns der Studioleiter Honig auf den Lippen hinterlassen, indem er uns versicherte, dass sein nächstes Projekt sein bisher ehrgeizigstes ist, obwohl er im Moment noch Prototypen testet.