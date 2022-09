Wie Bridge Constructor Portal Lego Bricktales inspirierte

HQ

In den letzten Monaten haben wir eine Vorschau auf viele Spiele gegeben, aber nur wenige haben es geschafft, unsere Fantasie auf die gleiche Weise wie Lego Bricktales zu fesseln. Das Spiel fängt wirklich die kreativen Aspekte des ikonischen Spielzeugs ein, was nicht so überraschend ist, wenn man bedenkt, dass der Entwickler ClockStone Studio das Team hinter der Bridge Constructor-Serie ist.

Während der Gamescom haben wir mit Matthias Hilke, dem Projektleiter der ClockStone Studios, gesprochen und er hat uns erzählt, dass es die Bridge Constructor-Serie - und insbesondere ein Spiel - war, die die Lego Group dazu gebracht hat, sich an den österreichischen Entwickler zu wenden:

"Head Up, das jetzt Thunderful ist, wurde vor etwa drei Jahren von Lego kontaktiert. Sie wollten ein Spiel machen, bei dem Lego, das heißt, mit Lego-Steinen baut, im Mittelpunkt des Spiels stehen würde. Und sie waren ziemlich fasziniert von den Spielen, die wir vorher gemacht haben. Sie waren fasziniert von Bridge Constructor Portal, weil es mit dem Bauen zu tun hat und viel kreatives Potenzial zeigt. Also dachten wir, wir brauchen jetzt ein Spiel, in dem man mit Steinen bauen und kreativ sein will, aber wir wollen auch einige funktionale Elemente und Physiksimulationen haben."

In unserem Interview, das ihr euch oben in voller Länge anschauen könnt, hat Mattias Hilke auch darüber gesprochen, welche anderen Lego Games das Studio während der Entwicklung inspiriert haben:

"Im Kern des Spiels geht es darum, Stein für Stein zu bauen. Das einzige Spiel, das dies bisher wirklich getan hat, ist das Spiel Lego Builder, das vor drei Jahren herauskam. Es macht es sehr schön, aber in einem sehr kleinen Maßstab. Sie bauen mit nur einer begrenzten Anzahl von Ziegeln und sehr kleinen Elementen. Wir gehen noch einen Schritt weiter, indem wir größere Welten haben und auch die Stellen, an denen man etwas konstruiert, sind in einem größeren Maßstab. Du hast viel mehr Steine und komplexere Dinge, die du tatsächlich bauen kannst."

Lego Bricktales erscheint am 12. Oktober für PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 und Nintendo Switch. Unsere Vorschau können Sie hier nachlesen.