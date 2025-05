HQ

What the Car, What the Golf, What the Bat - Danish Triband war seit der Veröffentlichung ihres ersten Spiels im Jahr 2020 ziemlich beschäftigt, aber natürlich, wie die Titel deutlich andeuten, sind diese verrückten, albernen und relativ rudimentären "Comedy-Spiele" eng miteinander verwandt, sowohl mechanisch, physisch als auch ästhetisch. Aber das ist sicherlich nicht negativ zu verstehen, ganz im Gegenteil.

What the Clash ist das neueste Mitglied der Familie, und anstatt sich auf ein einziges Spielkonzept mit einer Vielzahl von Modifikationen zu konzentrieren, wie wir es zum Beispiel in What the Car gesehen haben, ist dies wirklich eine Art WarioWare, eine Flut von Minispielen, die kontinuierlich durch eine Reihe von Karten modifiziert werden, die Sie und Ihr Gegner ausspielen können und so das Ziel und die Form des betreffenden Minispiels ziemlich drastisch verändern.

Es soll jedoch schnell und konsistent gespielt werden, in dem Sinne, dass Sie wählen können, ob Sie alleine spielen oder Freunde über eine eher minimalistische und puzzleorientierte Benutzeroberfläche direkt herausfordern möchten, und dann beginnt die Schatzsuche. Anfangs hat man nur Tischtennis als eine Art Plattform, auf der jeder Spieler Modifikationen vornimmt, aber recht schnell schaltet man über eine Art personalisierter Anzeigetafel sowohl neue Minispiele, als auch neue Modifikationskarten für diese frei.

Es kann mit der Zeit ziemlich umfangreich werden, und etwas so Einfaches wie eine Modifikationskarte mit dem Wort "Board" darauf verwandelt die Rennarena in eine Skipiste mit neu gemischten Spielelementen. In der Tat könnte es immer weiter gehen, und wenn Triband selbst "Hunderte von Minispielen" schreibt, meinen sie das auch so, obwohl sie sich wahrscheinlich auf die spezifischen Modifikationen beziehen, die die Kombination aus zwei Karten mit sich bringt. Der Punkt ist, dass diese so erfrischend sind, dass es sich nicht immer so anfühlt, als würde man verschiedene Versionen desselben Minispiels spielen - oder zumindest nicht die ganze Zeit.

All dies ist natürlich in der Ästhetik verpackt, die wir aus der Serie von What the Games kennen, die eine breite Farbpalette mit schönen, klobigen 3D-Grafiken kombiniert, die vor modellierbarer Körperlichkeit triefen - womit ich meine, dass What the games instinktiv dazu einlädt, die physischen Grenzen des Spiels auszutesten, was genau das ist, was Triband zu wollen scheint, Und man wird immer mit einem Lächeln im Gesicht belohnt.

Darüber hinaus kehrt hier die gleiche subtile Musikalität zurück und infiziert und verbessert jede Sekunde der Spielschleife, vom Countdown zu jeder Runde bis hin zu den seltsamen kleinen Vignetten. Tatsächlich sind es die Musik und der Sound im Allgemeinen, die einen Großteil der Komödie in What the Clash ausmachen, und es ist immer noch ein Genuss für die Ohren.

What the Clash ist trotz seiner vielen Variationen jedoch ein ziemlich rudimentäres Spiel, und das ist wahrscheinlich beabsichtigt. Selbst wenn Sie Karten hart und schnell ziehen, um die Anzahl der Spieloptionen zu erhöhen, scheint es daher nicht optimal zu sein, dass Sie sich die Variation verdienen müssen, wenn sie für das gesamte Erlebnis unerlässlich ist. Ja, wenn What the Clash ein tiefgründiges Spiel sein sollte, das Hunderte von Stunden dauert, aber als schnelle Unterhaltung mit einem Freund oder sogar alleine, dann wird eine Stunde, vielleicht zwei, ohne große Änderungen und Zugang zu nur zwei "Plattformen" vergehen. Es sollte auch erwähnt werden, dass es sich bei dem Spiel ausschließlich um 1v1 handelt, was schnell zu einer Einschränkung wird, vor allem, weil diese Art von schneller PvP-Minispielsammlung in der Regel mehr Personen teilnehmen lässt, sowohl um die Menge an unterhaltsamem Chaos zu erhöhen, als auch weil diese Art von Spiel sehr gut in einen breiteren Rahmen passt. Während What the Clash in Bezug auf Vielfalt und Design viel weiter geht als die Standard-Mario Party-Minispielsammlung, wäre Mario Party (Brettspiel oder nicht) nicht so effektiv, wenn nur zwei Spieler gleichzeitig teilnehmen könnten.

Nichtsdestotrotz merkt man fast sofort, wie charmant What the Clash ist, wenn man anfängt zu spielen und wenn man mehr Kleidung für seine seltsamen... Handperson (?), Modifikationen an den Minispielen verdient, zu denen du Zugang hast, und Freunde und Fremde gleichermaßen herausforderst, wird deutlich, wie überzeugt Triband von ihrer Designphilosophie ist und wie gut das Konzept umgesetzt ist. Es ist schwer, Clash jedem zu empfehlen, der mit den verrückten Spielen des Studios vertraut ist, oder denen, die zufällig ein Apple-Gerät jeglicher Art haben und ein bisschen Lachen gebrauchen könnten.