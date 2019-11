West of Dead: Ghost Rider im Wilden Westen auf X019 entfesselt

Auf der X019 wurde ein neuer Twinstick-Shooter namens West of Dead enthüllt. Der Held William Mason durchschreitet im Fegefeuer prozedural generierte Jagdgründe und muss sich dort gegen böse Kerle verteidigen. Offensichtlich ist die Fantasy-Figur Ghost Rider eine Inspiration des Titels, zumindest ist das Charakter-Design eindeutig an das Design von Robbie Reyes angelehnt. Vertont wird William übrigens vom US-Schauspieler Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy).

Ab sofort könnt ihr euch auf der Xbox One in einer offenen Beta von den Qualitäten von West of Dead überzeugen - diese Möglichkeit steht euch aber nur bis zum 25. November zur Verfügung. Ehemalige Lionhead-Entwickler gründeten das Studio Upstream Arcade für dieses Projekt. Das komplette Spiel wird 2020 auf PC, PS4, Switch und Xbox One erwartet und startet im Xbox Game Pass.