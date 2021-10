Werwolf-Spiel First Class Trouble hintergeht nächste Woche eure Freunde

Invisible Walls arbeiten an einem "Social Deduction Game", das auf der aktuellen Welle der Werwolf-Spiele (denkt an Among Us) aufsitzt. Sechs SpielerInnen finden sich in First Class Trouble an Bord des luxuriösen Raumschiffs Alithea wider, doch sie müssen feststellen, dass die Schiffs-KI plötzlich verrücktspielt. Das System möchte die verbleibenden Menschen umbringen, was diese natürlich verhindern müssen. Leider arbeiten nicht alle Passagiere an einem Strang, denn in ihrer Mitte befinden sich sogenannte „Personoiden" - Roboter, die nur vorgeben, ein Mensch zu sein.

Die Crew muss zusammenarbeiten, um das Herz der Schiffs-KI "C.A.I.N" zu erreichen. Werden die drei Schlüsselkarten gefunden, die Zugang zum Kommandozentrum gewähren, lassen sich die Verhaltensroutinen der Maschinen überschreiben, doch dazu ist Kooperation und gegenseitiges Vertrauen nötig.

Die Personoiden müssen alles tun, um die Mitspieler vom Erreichen ihrer Ziele abzuhalten. Sie dürfen die Fortschritte der Passagiere sabotieren oder unachtsame Einzelgänger mit fiesen Tricks töten. Leider ist es gar nicht so leicht, Leichen auf einer geschlossenen Schiffsstation zu entsorgen und natürlich dürfen sie nicht erwischt werden.

Die Passagiere finden auf dem Schiff möglicherweise Hinweise, die ihnen Informationen zu den Verrätern liefern. Sie müssen während der Untersuchung auf viele Gefahrenquellen achten, wie zum Beispiel den Sauerstoffvorrat. Androiden brauchen natürlich keine Luft zum Atmen, doch sie können diese menschliche Schwäche zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie beispielsweise Versorgungs-Terminals sabotieren.

First Class Trouble erscheint am 2. November auf Playstation-Konsolen und PC. Kunden von Playstation Plus dürfen den Titel zwischen dem 2. November und dem 6. Dezember im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten für PS4 und PS5 herunterladen und spielen. Das neue Video zeigt euch Anpassungsoptionen für die Charaktere und Gameplay, das euch das Spielprinzip näherbringt.

Quelle: Playstation-Blog.