Werfen Sie einen Blick auf Marvel's Midnight Suns' Blade

HQ

Marvel's Midnight Suns erscheint in rund zwei Monaten, genauer gesagt am 2. Dezember 2022. Während es aufgrund verschiedener Verzögerungen etwas später als erwartet ist, wird der Titel bald erscheinen und einen strategischen Gameplay-Stil bieten, bei dem die Spieler eine Gruppe von Marvel-Helden in einem Abenteuer führen müssen, in dem sie sich Dämonen und anderen übernatürlichen Schrecken stellen müssen.

Mit dieser Veröffentlichung im Hinterkopf haben 2K und Firaxis Charaktertrailer für die Superhelden veröffentlicht, die im Spiel verfügbar sein werden, und nach Wolverine, Scarlet Witch, The Hunter und mehr haben wir jetzt Blade, um den Mix zu erweitern.

Der legendäre Halb-Vampir, halb Mensch wird in der Lage sein, eine Reihe von Waffen zu benutzen, um die Feinde auf seinem Weg zu durchkauen und zu besiegen, und Sie können einige seiner Bewegungen in Aktion im kurzen Trailer unten sehen.