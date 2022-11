Werfen Sie einen Blick auf jeden der 11 angekündigten PS VR2-Launch-Titel

HQ

Erst gestern gab Sony das Veröffentlichungsdatum und den Preis für das PS VR2 Virtual Reality-Headset bekannt, und als Teil dieser Enthüllung wurde auch eine Sammlung von Spielen angekündigt, die zum Start für das System verfügbar sein werden. Insgesamt, ohne Horizon Call of the Wild, von dem wir seit einiger Zeit wissen, dass es ein Launch-Titel sein wird, wurden 11 Projekte für die Plattform enthüllt, von denen einige neue Spiele sind und einige ältere Titel sind, die auf das System portiert werden.

The Dark Pictures: Switchback VR von Supermassive Games - ein Achterbahn-Action-Shooter, der in einer Vielzahl von Horrorszenarien stattfindet.

Crossfire: Sierra Squad von Smilegate - ein rasanter FPS mit über 60 Kampagnenmissionen.

The Light Brigade von Funktronic Labs - ein Einzelspieler-Roguelike, in dem du Licht einsetzen musst, um Schatten zurückzuhalten.

Cities VR - Enhanced Edition von Fast Travel Games - eine detailliertere Version des Titels, der zuvor auf anderen Plattformen veröffentlicht wurde.

Cosmonious High von Owlchemy Labs - ein Einzelspieler-Abenteuer, in dem ein Alien einer Schule hilft, ihren früheren Glanz wiederherzustellen.

Hello Neighbor: Search and Rescue von TinyBuild Games - eine immersive Version des Hello Neighbor-Erlebnisses.

Jurassic World Aftermath Collection von Coatsink - das komplette Survival-Adventure-Spiel, das als ein Paket geliefert wird und nicht mehr in zwei Teile aufgeteilt ist.

Pistol Whip VR von Cloudhead Games - eine neue Version des legendären VR-Erlebnisses.

Zenith: The Last City von Ramen VR - eine verbesserte Edition von Zenith, die jetzt eine Reihe neuer Inhalte zum Ausprobieren und Erkunden bietet.

After the Fall von Vertigo Games - eine New-Gen-Edition des Titels, die auf mehreren anderen VR-Plattformen debütiert hat.

Tentacular von Firepunchd Games UG - ein physikbasiertes Abenteuer, in dem Spieler Rätsel mit Werkzeugen lösen müssen, um Vorrichtungen zu bauen.