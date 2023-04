Werfen Sie einen Blick auf den Keychron Q1 Pro

HQ

Wir werfen einen Blick auf einen fairen Anteil an Tastaturen als Teil unserer Quick Look-Videoserie, und wir erweitern das jetzt weiter. Denn in der neuesten Folge der Show haben wir die Keychron Q1 Pro in die Hände, eine anpassbare mechanische Tastatur, die Keychron K Pro-Schalter verwendet, um ein reaktionsschnelles Erlebnis zu gewährleisten.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farboptionen, um zu sehen, ob diese Tastatur eine ist, die Sie auf Ihr Radar setzen sollten, achten Sie darauf, die neueste Episode von Quick Look unten zu sehen, wo unser eigener Magnus einige Gedanken und Fakten über das Gerät teilt.