Werfen Sie einen Blick auf das Spin-off The Boys, Gen V

Wir wissen seit einiger Zeit, dass Amazon nach Möglichkeiten gesucht hat, das Universum von The Boys zu erweitern, und dass einer dieser Wege in der Spin-off-Serie Gen V liegt. Nun, jetzt hat Prime Video einen ersten Blick auf die Serie geworfen, als Teil eines kurzen Trailers, der uns eine Vorstellung davon gibt, welche Art von Chaos die Besetzung junger Superhelden während ihrer Zeit an der Godolkin University erleben wird.

Amazon hat noch kein festes Veröffentlichungsdatum für die Generation V festgelegt, aber uns wurde gesagt, dass es 2023 zu Prime Video kommen wird. Eine Beschreibung der Serie finden Sie unten.

"An Amerikas einzigem College exklusiv für junge erwachsene Superhelden (betrieben von Vought International) erforscht Gen V das Leben hormoneller, wettbewerbsfähiger Supes, während sie ihre physischen, sexuellen und moralischen Grenzen auf die Probe stellen und um die Spitzenposition der Schule konkurrieren."