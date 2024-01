Werden Sie Linebacker oder Tennis-Ass, indem Sie Like a Dragon: Infinite Wealth vorbestellen

HQ

Es gibt viele neue Jobs in der kommenden Like a Dragon: Infinite Wealth und auch ein paar alte aus Yakuza: Like a Dragon, also gibt es keinen Mangel daran, wie du Karrieren kombinieren kannst, um Ichiban Kasuga und seine Crew so stark wie möglich zu machen.

Zwei Jobs, die nicht jeder nutzen kann, sind Linebacker und Tennis Ace, da nur diejenigen, die das Spiel vorbestellen, sie erhalten. Linebacker ist für männliche Charaktere und das Tennis-Ass für Frauen. In zwei kurzen Videos über X bekommen wir einen der Angriffe aus dem ersten zu sehen, der ehrlich gesagt brutal aussieht, während der Tennisangriff sehr... Japanisch.

Schaut es euch im folgenden Beitrag an und denkt daran, vorzubestellen. Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar für PC, PlayStation und Xbox.