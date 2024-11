Wenn ihr noch einen weiteren Grund braucht, Cyberpunk 2077 zu spielen, hat CD Projekt Red gerade einen wunderschönen neuen Trailer veröffentlicht Der Trailer zu City of Dreams zeigt, was man in Night City viel zu genießen hat.

HQ Nächtliche Stadt. Der Ort, der - nach jahrelanger Arbeit von CD Projekt Red - endlich den ursprünglichen Traum des Entwicklers erfüllt. Durch die Straßen zu fahren, während der Regen über die Lederjacke strömt, ist ein Erlebnis, aber in Night City gibt es noch viel mehr zu tun. Wie du im neuen Trailer zu Cyberpunk 2077 unten sehen kannst, ist Night City voller Menschen, die du kennenlernen kannst, Feinde, die es zu bekämpfen gilt, und Geschichten, von denen du ein Teil werden kannst. Das Filmmaterial, das im Trailer aufgenommen wurde, ist zwar komplett im Spiel, aber es wird zu Beginn erwähnt, dass es sich um einen High-End-PC handelt, also sei nicht zu enttäuscht, wenn dein Rig der Aufgabe nicht gewachsen ist. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Trailer nur veröffentlicht wird, um Leute, die Cyberpunk 2077 noch nicht gespielt haben, einzuladen, einen Blick auf das Spiel zu werfen, jetzt, wo wir uns in der Black Friday-/Feiertagssaison befinden, oder um Leute, die bereits einen Lauf als V hatten, dazu zu bringen, in den Reiz von Night City zurückzukehren. HQ